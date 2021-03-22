Главное о коронавирусе в России и мире на 22 марта: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на понедельник 22 марта, за последние сутки в России выявлено 9 284 новых случая коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 361 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 7 790 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 586), Санкт-Петербурге (865), Московской области (646), Нижегородской области (339) и Ростовской области (240).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 466 153 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 95 391 летальный исход, выздоровели 4 077 185 человек.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 22 марта, общее число зараженных коронавирусом в мире — 123 902 672.

Первое место по числу зараженных занимают США — 30 521 774 человек. Далее идут Бразилия (11 998 253) и Индия (11 646 086).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 555 313. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (294 115) и Мексика (198 036).

— Правительство Чехии намерено продлить режим ЧС до 11 апреля. Как отметил первый вице-премьер страны Ян Гамачек, суточный показатель новых случаев заражения коронавирусом постепенно снижается. Тем не менее, как подчеркнул политик, преждевременно ставить вопрос о смягчении ограничительных мер.

— В Бухаресте еще на 14 дней продлили ограничительные меры. Префект столицы Румынии Алин Стойка отметил, что уровень заражения растет. Сейчас в Бухаресте на занятия в школы приходят только ученики начальных и выпускных классов, остальные учатся онлайн.

— Более 350 врачей со всего мира считают, что COVID-19 может вызвать диабет 1-го и 2-го типа и даже новую его разновидность из-за нарушения метаболизма сахара. Обзор восьми исследований из разных стран показал, что болезнь выявили у 14,4% из 3711 госпитализированных.