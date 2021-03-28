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В России выявлено 9 088 случаев коронавируса

11:03
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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По состоянию на воскресенье, 28 марта, за последние сутки в России выявлено 9 088 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 336 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 630 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 878), Санкт-Петербурге (701), Московской области (610), Нижегородской области (286) и Ростовской области (243).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 519 832 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 97 740 летальных исходов, выздоровели 4 139 128 человек.

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