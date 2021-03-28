Главное о коронавирусе в России и мире на 28 марта: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на воскресенье, 28 марта, за последние сутки в России выявлено 9 088 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 336 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 630 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 878), Санкт-Петербурге (701), Московской области (610), Нижегородской области (286) и Ростовской области (243).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 519 832 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 97 740 летальных исходов, выздоровели 4 139 128 человек.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 28 марта, общее число зараженных коронавирусом в мире — 127 321 712.

Первое место по числу зараженных занимают США — 30 917 142 человека. Далее идут Бразилия (12 490 362) и Индия (11 971 624).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 562 013. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (310 694) и Мексика (201 429).

— Ирландия вводит «отельный карантин» для туристов из-за третьей волны коронавируса. Путешественники из стран «высокого риска» могут покинуть «ковидный отель» только через 10 дней, если они получат отрицательный тест во время изоляции. Несоблюдение карантина влечет штраф в размере до 2500 евро или шесть месяцев тюремного заключения.

— Режим чрезвычайной ситуации в Чехии, объявленный из-за пандемии коронавируса, продлен еще на две недели — до 11 апреля. Соответствующее решение одобрила большинством голосов нижняя палата парламента страны.

— В Бразилии зафиксирован антирекорд по количеству летальных случаев от коронавируса за сутки — 3 650 умерших. Кроме того, максимум по суточному приросту заболевших установлен в Эфиопии (2 097 случаев) и Кении (2 008 случаев).