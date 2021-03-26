В Госдуме прокомментировали решение российского арбитра преклонить колено перед матчем Англии и Сан-Марино
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение российского арбитра Кирилла Левникова преклонить колено перед матчем Англии и Сан-Марино в отборе ЧМ-2022, тем самым поддержав акцию против расизма BLM.
«Моя основная позиция — прекратить и запретить делать из спорта политику. Это обращение ко всем руководителям мирового спорта. Спорт не имеет никакого отношения к проблемам глобального характера, в том числе и расизма. Но при этом расизм непосредственно на матчах мы должны жестко пресекать. А делами вне стадиона должны заниматься руководители своих стран. Мы собираемся для того, чтобы смотреть футбольный матч, а не чтобы обсуждать различные околоспортивные движения. Полный бред. Не нужно смешивать это со спортом. Многие хотят превратить спортивные соревнования в политический инструмент, мы видим это на примере России и Белоруссии. Мы должны уметь разделять мух от котлет» — сказал Свищев «СЭ».
Встреча между Англией и Сан-Марино, прошедшая в Лондоне 25 марта, завершилась крупной победой хозяев со счетом 5:0.
(Владимир Пушкарев)
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