В России выявлено 170 699 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 170 699 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Количество госпитализаций составило 10 372 человека, на 33,1 процента меньше по сравнению с 19 февраля. Зафиксировано 745 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 147 296 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Санкт-Петербурге (16 599), Красноярском крае (6 703), Москве (6 388), Новосибирской области (5 205) и Пермском крае (5 180).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 15 370 419 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 345 500 летальных исходов, выздоровели 12 365 238 человек.