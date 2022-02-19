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Сегодня, 11:16

В России выявили 179 147 новых случаев заражения коронавирусом

Сергей Разин
корреспондент

За последние сутки в России выявлено 179 147 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Количество госпитализаций составило 15 062 человека, на 19,2 процента меньше по сравнению с 18 февраля. Зафиксировано 798 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 191 098 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Санкт-Петербурге (18 042), Красноярском крае (7897), Москве (6874), Новосибирской области (5483) и Пермском крае (5198).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 15 199 720 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 344 755 летальных исходов, выздоровели 12 217 942 человека.

Коронавирус
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