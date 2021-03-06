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В России выявлено 11 022 новых случая коронавируса

10:52
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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По состоянию на субботу, 6 марта, за последние сутки в России выявлено 11 022 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 11,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 441 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 15 027 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 820), Санкт-Петербурге (975), Московской области (746), Нижегородской области (386) и Воронежской области (275).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 312 181 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 88 726 летальных исходов, выздоровели 3 900 348 человек.

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