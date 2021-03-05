Премьер-министр Украины объявил о начале третьей волны коронавируса
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна коронавируса. Также он не исключил возможность нового локдауна.
«Уже сейчас очевидный факт, что у нас началась третья волна пандемии, — цитирует премьер-министра «Украинская правда». — Уже в Ивано-Франковской области и Черновицкой введены очень жесткие ограничения. Еще несколько областей на подходе...
Если ситуация будет ухудшаться, если мы будем видеть, что медицина не справляется, то, наверное, у нас не будет другого выхода, чем введение жесткого карантина такого типа, который мы уже переживали. Я бы очень этого не хотел».
Также премьер-министр отметил, что процесс вакцинации очень долгий, и чтобы избежать жесткого локдауна, население должно придерживаться карантинных рекомендаций.
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