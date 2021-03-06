Главное о коронавирусе в России и мире на 6 марта: статистика и факты
В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
Коронавирус в России
За последние сутки в России выявлено 11 022 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 441 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 15 027 человек.
Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 820), Санкт-Петербурге (975), Московской области (746), Нижегородской области (386) и Воронежской области (275).
Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 312 181 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 88 726 летальных исходов, выздоровели 3 900 348 человек.
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Коронавирус в мире
По данным Worldometers на день 6 марта, общее число зараженных коронавирусом в мире — 116 715 995.
Первое место по числу зараженных занимают США — 29 593 704 человек. Далее идут Индия (11 192 088) и Бразилия (10 871 843).
По количеству смертельных случаев также лидируют США — 535 563. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (262 948) и Мексика (189 578).
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— Премьер-министр Франции объявил о введении частичного локдауна на выходных в департаменте Па-де-Кале из-за высоких темпов распространения коронавируса.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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