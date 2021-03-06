Главное о коронавирусе в России и мире на 6 марта: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 11 022 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 441 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 15 027 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 820), Санкт-Петербурге (975), Московской области (746), Нижегородской области (386) и Воронежской области (275).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 312 181 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 88 726 летальных исходов, выздоровели 3 900 348 человек.

— Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что дети, заболевшие корорнавирусом, становятся незаразными через 10 дней.

— В России с 1 апреля отменяется обязательное требование к работодателям перевести сотрудников в возрасте 65 и старше на дистанционную работу.?

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 6 марта, общее число зараженных коронавирусом в мире — 116 715 995.

Первое место по числу зараженных занимают США — 29 593 704 человек. Далее идут Индия (11 192 088) и Бразилия (10 871 843).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 535 563. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (262 948) и Мексика (189 578).

— На Украине началась третья волна COVID-19, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он пояснил, что жесткие ограничения будут вновь введены, если большинство регионов страны окажутся в «красной зоне».

— Премьер-министр Франции объявил о введении частичного локдауна на выходных в департаменте Па-де-Кале из-за высоких темпов распространения коронавируса.