В России выявили 8 320 новых случаев коронавируса

По состоянию на понедельник, 12 апреля, за последние сутки в России выявлено 8 320 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 13,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 277 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 656 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (1 833), Санкт-Петербурге (706), Московской области (569), Ростовской области (238) и Нижегородской области (212).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 649 710 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 103 263 летальных исхода, выздоровели 4 272 165 человек.