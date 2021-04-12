Главное о коронавирусе в России и мире на 12 апреля: статистика и факты
В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
Коронавирус в России
По состоянию на понедельник, 12 апреля, за последние сутки в России выявлено 8 320 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 13,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 277 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 656 человек.
Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (1 833), Санкт-Петербурге (706), Московской области (569), Ростовской области (238) и Нижегородской области (212).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 649 710 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 103 263 летальных исхода, выздоровели 4 272 165 человек.
Коронавирус в мире
По данным Worldometers на день 12 апреля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 136 682 133.
Первое место по числу зараженных занимают США — 31 918 601 человек. Далее идут Индия (13 527 717) и Бразилия (13 482 543).
По количеству смертельных случаев также лидируют США — 575 829. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (353 293) и Мексика (209 338).
— В Японии ужесточают меры против коронавируса. В Токио, западной префектуре Киото и южной Окинаве власти просят заведения общепита закрываться в 20:00 и прекращать продажу алкоголя на час раньше.
— В Дели началась четвертая волна коронавируса, заявил главный министр города Арвинд Кеджривал. Он призвал власти Индии разрешить вакцинацию населения моложе 45 лет, отметив, что более 65% новых заболевших — люди моложе этого возраста.
— Во Франции зафиксировали более 5 миллионов случаев коронавируса с начала пандемии. Антирекорды по суточному приросту заболевших выявили в Индии — 152 879 и Тайланде — 967
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю