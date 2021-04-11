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Mash: Черчесов хочет получить землю для своего бизнеса через суд

12:00
Станислав Черчесов. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Станислав Черчесов. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился в суд в республике Северная Осетия, сообщает Mash.

По информации источника, в январе Черчесов стал владельцем компании «Арлан фиш». Сообщается, что от имени фирмы в Арбитражный суд Северной Осетии пришел иск с просьбой сдать в аренду участок в Ардонском районе республики у реки Курентидон площадью 60 квадратных метров за половину от кадастровой стоимости (90 тысяч рублей).

По данным каталога юридических лиц, Черчесов значится одним из учредителей фирмы «Арлан фиш» с долей в 51,3 процента.

Дополнительная информация:

https://t.me/breakingmash/24681

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