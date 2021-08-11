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Новости   //    Общество

В России за сутки выявили 21 571 новый случай коронавируса

11:40
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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За последние сутки в России выявлен 21 571 новый случай коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб Москвы в своем Telegram-канале.

Из них 8,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 799 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 067 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2076), Санкт-Петербурге (1804), Московской области (1054), Нижегородской области (535) и Свердловской области (521).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 512 859 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 167 241 летальный исход, выздоровели 5 808 777 человек.

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Сергей Разин все материалы автора

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