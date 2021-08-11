В США обнаружили на 82 процента более летальный штамм коронавируса

Выявленный в Нью-Йорке «йота» — штамм коронавируса может быть на 82 процента более летальным по сравнению с остальными, сообщает портал medRxiv.

Согласно моделям, составленным учеными на основе нескольких медицинских баз данных Нью-Йорка с ноября 2020 года по апрель 2021 года, «йота» — штамм под обозначением B.1.526 показал увеличенный риск летальных исходов на 46 процентов среди возрастной группы от 45 до 64 лет, на 82 процента — среди людей от 65 до 74 лет и на 62 процента — среди людей старше 75 лет.

Отмечается, что «йота» — штамм также является более заразным на 15-25 процентов и может обходить иммунную защиту у 10 процентов ранее переболевших людей.

По последним данным портала Worldometers, за весь период пандемии зафиксировано 204 800 030 случаев заражения коронавирусом. Зарегистрировано 4 327 154 летальных исхода, выздоровели 183 930 694 человека.