Главное о коронавирусе в России и мире на 11 августа: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлен 21 571 новый случай коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб Москвы в своем Telegram-канале.

Из них 8,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 799 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 067 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2076), Санкт-Петербурге (1804), Московской области (1054), Нижегородской области (535) и Свердловской области (521).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 512 859 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 167 241 летальный исход, выздоровели 5 808 777 человек.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 11 августа, общее число зараженных коронавирусом в мире — 204 860 392.

Первое место по числу зараженных занимают США — 36 892 215 человек. Далее идут Индия (32 036 511) и Бразилия (20 213 388).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 634 662. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (564 890) и Индия (429 183).