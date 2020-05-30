В России тестируют вакцину от коронавируса. Ее можно закапать в нос

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработал вакцину от коронавируса, которую можно будет закапать в нос. Об этом сообщил гендиректор центра Ринат Максютов. Препарат тестируют на животных.

«Вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу и схеме иммунизации, — цитируют Максютова «Известия» со ссылкой на эфир канала «Россия 1». — Так, один из наших препаратов, он не идет по классической схеме введения внутримышечного, а схема введения интерназальная, то есть фактически он просто закапывается в нос».

Животные, на которых испытывали препараты от коронавируса, хорошо перенесли их, нежелательных реакций не было, также рассказал глава «Вектора».

«При введении вакцины никаких подъемов температуры не было, и никаких нежелательных реакций мы также не наблюдали. Они все очень хорошо перенесли введение наших вакцинных препаратов», — отметил он.

При этом Максютов добавил, что торопиться в этом вопросе не стоит, так как лечение должно быть абсолютно безопасным для людей.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирусом заразились 396 575 человек. 4555 человек умерли, выздоровели — 167 469.