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В Москве отменили запрет на использование скамеек в парках

16:35
Сергей Собянин. Фото Павел Волков, «Известия»
Сергей Собянин. Фото Павел Волков, «Известия»
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Москвичей не будут штрафовать за использование скамеек в городских парках в период ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса.

В новой редакции указа мэра столицы Сергея Собянина об ограничениях указано, что «при посещении территорий общегородского значения... не допускается использование объектов городской инфраструктуры, в том числе детских, спортивных площадок, беседок и иных объектов, предметов и оборудования, с которыми могли контактировать иные лица (за исключением скамеек и иных подобных объектов)».

Нерабочие дни с сохранением зарплаты объявлены с 15 по 19 июня. В этот срок для организаций и индивидуальных предпринимателей устанавливается режим работы, аналогичный режиму работы в выходной день.

В этот период также приостанавливается работа зоопарков, фудкортов, детских игровых комнат. Бары, кафе и ночные клубы не смогут в этот период проводить развлекательные мероприятия и принимать посетителей с 23:00 до 6:00 (выдача заказов и доставка разрешены).

Дополнительная информация:

https://www.mos.ru/authority/documents/doc/46633220/

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