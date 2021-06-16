Собянин назвал обязательной вакцинацию для работающих в сфере услуг в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с заявлением после решения Роспотребнадзора ввести обязательную вакцинацию от коронавируса в сфере услуг.

Ранее, 16 июня, глава московского Роспотребнадзора Елена Андреева обязала провести вакцинацию 60 процентов работающих граждан столицы. Она коснется работников сферы услуг, транспорта, торговли, общепита, ЖКХ, МФЦ, образования и других отраслей.

«В связи с крайне тяжелой эпидемиологической ситуацией Главный государственный санитарный врач по городу Москве принял сегодня постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг. В целях выполнения этого постановления мною принят указ, определяющий механизм и порядок его реализации», — написано в заявлении Собянина на его официальном сайте.

На данный момент (16 июня) в Москве выявлено 1 253 894 случаев заражения коронавируса, 21 125 человек погибло, 1 102 979 выздоровело.