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Собянин назвал обязательной вакцинацию для работающих в сфере услуг в Москве

12:38
Сергей Собянин. Фото Павел Волков, «Известия»
Сергей Собянин. Фото Павел Волков, «Известия»
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Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с заявлением после решения Роспотребнадзора ввести обязательную вакцинацию от коронавируса в сфере услуг.

Ранее, 16 июня, глава московского Роспотребнадзора Елена Андреева обязала провести вакцинацию 60 процентов работающих граждан столицы. Она коснется работников сферы услуг, транспорта, торговли, общепита, ЖКХ, МФЦ, образования и других отраслей.

«В связи с крайне тяжелой эпидемиологической ситуацией Главный государственный санитарный врач по городу Москве принял сегодня постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг. В целях выполнения этого постановления мною принят указ, определяющий механизм и порядок его реализации», — написано в заявлении Собянина на его официальном сайте.

На данный момент (16 июня) в Москве выявлено 1 253 894 случаев заражения коронавируса, 21 125 человек погибло, 1 102 979 выздоровело.

Дополнительная информация:

https://www.sobyanin.ru/koronavirus-dopolnitelnye-mery-po-uskoreniyu-vaktsinatsii

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