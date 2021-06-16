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Геннадий Орлов об эфире с Бузовой и Губерниевым: «Их обоих это не красит»

21:50
Дмитрий Губерниев и Ольга Бузова. Фото Скриншот эфира телеканала "Матч ТВ".
Дмитрий Губерниев и Ольга Бузова. Фото Скриншот эфира телеканала &quot;Матч ТВ&quot;.
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Комментатор Геннадий Орлов высказал свое мнение о скандальном эфире с участием Дмитрия Губерниева и Ольги Бузовой на «Матч ТВ»,

«Ольга Бузова, которую двигают с ее миллионами подписчиков, - сказал Орлов в эфире своего канала на Youtube. - Это кто-то занимается ее продвижением, промоушеном. Это «Дом-2», который попер вверх. Я уже вижу рекламу футбола (с Бузовой – прим. «СЭ»), рекламу всего, чего есть. Ее уже взяли в МХАТ! Она там уже кого-то сыграла.

 У меня жена актриса, она сказала мне: «Гена, я посмотрела одну минуту, это вообще для театра позор». Она себя пиарит. Но надо сказать, что и Губерниев не против себя попиарить. Каждое выступление – эдакое, не просто так, а с подачей. Он такой человек. Кому-то это нравится, кому-то нет. А то, что произошло…. Произошло – и произошло. Обоих не красит».

14 июня во время прямого эфира комментатор Дмитрий Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у Бузовой и довело ее до слез. Певица обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном».

Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть исполнительницу.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=kF22cv_CiKM

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