Геннадий Орлов об эфире с Бузовой и Губерниевым: «Их обоих это не красит»

Комментатор Геннадий Орлов высказал свое мнение о скандальном эфире с участием Дмитрия Губерниева и Ольги Бузовой на «Матч ТВ»,

«Ольга Бузова, которую двигают с ее миллионами подписчиков, - сказал Орлов в эфире своего канала на Youtube. - Это кто-то занимается ее продвижением, промоушеном. Это «Дом-2», который попер вверх. Я уже вижу рекламу футбола (с Бузовой – прим. «СЭ»), рекламу всего, чего есть. Ее уже взяли в МХАТ! Она там уже кого-то сыграла.

У меня жена актриса, она сказала мне: «Гена, я посмотрела одну минуту, это вообще для театра позор». Она себя пиарит. Но надо сказать, что и Губерниев не против себя попиарить. Каждое выступление – эдакое, не просто так, а с подачей. Он такой человек. Кому-то это нравится, кому-то нет. А то, что произошло…. Произошло – и произошло. Обоих не красит».

14 июня во время прямого эфира комментатор Дмитрий Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у Бузовой и довело ее до слез. Певица обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном».

Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть исполнительницу.