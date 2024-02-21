Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «СЭ» ответила на вопрос о критериях допуска до спортивных соревнований.

«Критерии должны быть одинаковыми для всех, если это спорт. Стандарты должны быть единообразными. Вот все, о чем мы говорили, замыкается на одном: для каждой группы людей у коллективного Запада существует свой стандарт оценки. А это то, что мир должен был преодолеть за все века. Ведь на этом был основан и колониализм, на этом была основана идеология массовой дискриминации, на этом потом были основаны нацизм, фашизм и так далее. Сейчас с учетом мирового опыта это все должно быть преодолено. И уж точно не должно касаться спорта.

Ну ведь были же те самые периоды в истории, когда спортсменам с другим цветом кожи запрещали соревноваться с атлетами иной расы. Вроде бы все это пережили, ограничили себя от подобного, принимая декларации, подписывая международные договоренности о недопустимости какого-либо вида дискриминации. А сейчас получается, что таким пронизано все олимпийское движение», — сказала Захарова «СЭ».

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.