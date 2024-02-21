Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Акинфеев. 20-й сезон
Главная
Общество

21 февраля, 10:00

Захарова — о критериях допуска атлетов: «Для каждой группы людей у коллективного Запада существует свой стандарт оценки»

В МИД РФ ответили на вопрос о критериях допуска до спортивных соревнований
Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «СЭ» ответила на вопрос о критериях допуска до спортивных соревнований.

«Критерии должны быть одинаковыми для всех, если это спорт. Стандарты должны быть единообразными. Вот все, о чем мы говорили, замыкается на одном: для каждой группы людей у коллективного Запада существует свой стандарт оценки. А это то, что мир должен был преодолеть за все века. Ведь на этом был основан и колониализм, на этом была основана идеология массовой дискриминации, на этом потом были основаны нацизм, фашизм и так далее. Сейчас с учетом мирового опыта это все должно быть преодолено. И уж точно не должно касаться спорта.

Ну ведь были же те самые периоды в истории, когда спортсменам с другим цветом кожи запрещали соревноваться с атлетами иной расы. Вроде бы все это пережили, ограничили себя от подобного, принимая декларации, подписывая международные договоренности о недопустимости какого-либо вида дискриминации. А сейчас получается, что таким пронизано все олимпийское движение», — сказала Захарова «СЭ».

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.

 
Камила Валиева. «Дисквалификация Валиевой может стать главой в развале мирового спорта». Мария Захарова — о дискриминации российских атлетов

 

7
Читайте также
Первый раунд плей-офф КХЛ стартует 29 февраля
Путин выступил с посланием к Совету Федерации
Умерла актриса Дарья Гончарова
Мумию мужчины нашли в Санкт-Петербурге после прорыва трубы в жилом доме
Bild описал четыре фазы «нападения» России на НАТО
В МОК заявили об отсутствии новых требований по допуску россиян к ОИ-2024
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
Хуснутдинов продолжит карьеру в системе «Миннесоты»
Лучший вратарь КХЛ: интервью Александра Самонова
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Как «Магнитка» готовится к плей-офф КХЛ?
Анонс первого раунда: Ротенберг vs Ларионов, Никитин vs Федоров
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Определились все пары Кубка Гагарина-2024
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Московское «Динамо» — лучший клуб регулярного чемпионата КХЛ
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Севилья»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бетис» — «Атлетик»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
Гусев превзошел рекорд Мозякина по очкам
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Альмерия» — «Атлетико»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Хетафе»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Генсек Паралимпийского комитета Сербии: «На нас санкции никак не повлияли, а на Россию тем более»
В Паралимпийском комитете Сербии выразили сожаление в связи с отстранением российских спортсменов
В МОК заявили об отсутствии новых рекомендаций по допуску россиян на Олимпиаду-2024
Сближение или формальность? Что означает перенос ЧЕ по водным видам спорта в Казани на 2028 год
Исполком FIG разрешил россиянам работать техническими делегатами на континентальных турнирах
Поздняков заявил, что россияне выступят в составе единой сборной на Олимпиаде-2028
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Захарова — о двойных стандартах в спорте в отношении России, США и Израиля: «За гранью национализма»

23 февраля: в каких странах отмечают День защитника Отечества
Новости
RSS RSS
Все новости