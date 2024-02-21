Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «СЭ» высказалась о двойных стандартах в спорте в отношении России, Израиля и США.

— Многих волнует вопрос отстранения России в контексте того, что тот же Израиль продолжает выступать на международных соревнованиях. Мы также помним, как США бомбили Ирак, Сербию, другие суверенные государства, и это тоже не повлекло за собой каких-то санкций.

— Понимаю, о чем вы говорите. Как только речь заходит о явных признаках наличия двойных стандартов, доказательствах, вы можете тут же подводить черту, знаменатель и делать абсолютный вывод о том, что стандартов как раз нет. Ведь когда их больше одного, значит, нет вообще никаких. Здесь то же самое.

Приведу другой пример, хотя здесь и так все очевидно: есть стандарт в системе измерения. Вот вы представляете, все мерили бы линейкой, где деление равняется одному сантиметру. А для кого-то доставали бы линейку, где сантиметр чуть короче или чуть длиннее. И при этом делали бы вид, что все дают результаты в общую копилку и что это идет в некий общий зачет. Представьте, если по таким стандартам, например, собирать какую-то деталь или создавать какой-то механизм. Все же развалится. Здесь то же самое.

— Чем опасны двойные стандарты в спорте?

— Спорт не будет существовать, если для каждого атлета или для группы стран разрабатывать свои правила. Я сейчас даже не говорю о том, что это на грани или уже за гранью национализма, что это и есть тот самый расизм в его очевидных проявлениях. Мы сейчас не об этом, а только о спорте.

Спорт не сможет существовать, если атлет станет выходить и показывать, из какой он страны, какой национальности, какая у него ДНК, и ему будут говорить, что его оценят по 10-балльной шкале, а представителя другой страны, другого региона — по 20-балльной. Это же невозможно, это же развал самого спорта, и это касается как оценки выступлений атлета, так и требований по медикаментам, которые разрешены или запрещены.

Ранее сообщалось, что 12 стран Ближнего Востока отправили в ФИФА и УЕФА письмо с требованием отстранить сборную Израиля от международных соревнований.

Сборная России не принимает участия в международных турнирах с 2022 года.