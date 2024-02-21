23 февраля: в каких странах отмечают День защитника Отечества

День защитника Отечества, ежегодно отмечают 23 февраля. В России этот день является нерабочим. Так как в 2024 году празднование выпадает на пятницу, с учетом последующих выходных россияне будут отдыхать три дня (23, 24 и 25 февраля). При этом 22 февраля (четверг) станет сокращенным рабочим днем.

Помимо нашей страны этот праздник отмечается в ряде республик бывшего СССР. А, именно, в Белоруссии, Кыргызстане, Киргизии, Южной Осетии, Таджикистане, Армении и Абхазии. В этот день в столицах и городах проходят торжества, парады и памятные встречи.

Календарь праздничных и выходных дней 2024 года доступен на нашем сайте.

День защитника Отечества: когда и как отмечается, история и традиции, кого поздравлять в этот день