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Сегодня, 10:12

В Госдуме назвали болельщиков, раскритиковавших фото с Карпиным, жертвами русофобской пропаганды

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что эстонские футболисты извинились за фото с главным тренером сборной России и «Ростова» Валерием Карпиным.

«Удивительная позиция эстонских болельщиков. Надеюсь, что это позиция далеко не всех болельщиков. Ничего страшного в этой ситуации нет. Мало ли, кто с кем встречается и ужинает. У всех есть друзья, близкие, родственники. Они прекрасно знают, что Карпин родился в Эстонии. Странно такое читать от болельщиков. Мне искренне жаль, потому что те люди, которые выкладывают негативные посты, стали жертвой русофобской пропаганды. Понятно, какую позицию занимает эстонское руководство. Хотя два дня назад читал, что руководитель Эстонии не считает, что русский язык надо запрещать. Из крайности в крайность. Даже не понимаю, почему игроки должны извиняться за встречу с Карпиным. Уверен, что они встречались из дружеских соображений», — сказал Свищев «СЭ».

31 декабря бывший футболист сборной Эстонии Андрей Степанов опубликовал в соцсетях фотографию со встречи с участием уроженца эстонского города Нарва Карпина и ряда бывших и действующих игроков национальной команды.

Эстонских футболистов раскритиковала организация футбольных болельщиков MTU Jalgpallihaigla, хотя президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак не стал осуждать игроков за эту встречу.

Валерий Карпин на&nbsp;ужине с&nbsp;игроками сборной Эстонии. «Отношения с российскими должностными лицами неприемлемы». Карпин стал участником скандала из-за ужина с игроками сборной Эстонии
Валерий Карпин
Футбол
Дмитрий Свищев
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