В Германии уверены в намерении МВД страны отказать российским спортсменам в визе

Немецкий журналист из издания Bild Вальтер Стратен в комменатрии для «СЭ» отреагировал на слова главы МВД Германии Нэнси Фезер, которая грозит отказать в визах спортсменам из России, если спортивные федерации согласятся с рекомендациями МОК допустить их к соревнованиям.

«У нас больше нет никакой дополнительной информации. Но я думаю, что министр Нэнси Фезер имеет серьезные намерения. Она может отказать в визе российским спортсменам. Для Франции как хозяйки Олимпиады это сложнее. Как мне кажется, в процессе контактов между МОК и принимающей страной говорится, что они должны разрешить доступ для всех спортсменов», — сказал Стратен «СЭ».

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

25 января 2023 года исполком МОК сообщил, что планирует рассмотреть возможность допуска атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.