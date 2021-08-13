Катерина Кейру, бывшая жена защитника тульского «Арсенала» Ивана Новосельцева, посвятила бывшему мужу гневный пост в Instagram.

«Я старалась быть благородной и сглаживать формулировки, не рушить образ отца для Тео, но больше не могу.

Вчера во втором кассационном суде состоялось заседание, которое длилось ровно 3 минуты, и вынесенное ранее решение было оставлено в силе!

Что особенно подозрительно: ни Иван, ни его представитель не сочли нужным явиться в суд, видимо, зная о его результатах заранее. Напомню, что Иван лично не явился ни на одно заседание!

Я делала все, чтобы сохранять максимальный нейтралитет и не опускаться до публичных оскорблений, но сейчас мне кажется очевидным: я веду борьбу с трусом и подлецом, и все его действия на протяжении 2,5 лет это только подтверждают. Потому что нельзя иначе назвать человека, который сбежал с деньгами и имуществом, прячется все это время от общества, а единственное, что он успевает делать, — это низкими и хитрыми методами чинить препятствия на моем пути, чтобы правосудие в нашем деле не наступило. А я продолжаю оберегать ребенка от негатива, стараясь объяснить Тео, почему мы вынуждены через это проходить, и изредка разрешаю себе плакать, ведь к судам и такому образу жизни нельзя привыкнуть.

Он когда-то, при личной встрече, сравнил наш путь в этих разбирательствах и сказал, что проходит через то же, что и я. Но это смешно: он горд и доволен собой, он не знает, что такое ответственность за сына, что значит держать удар из-за предательства родного человека, и как сохранить человеческие качества при этом. Он сдался еще за год до начала всей этой безумной истории в моей жизни, когда тихо прятал деньги, переписывал имущество на свою мать и клялся мне в любви, улыбаясь в лицо.

Все, что делает этот слабый и мелкий человек — это пытается обокрасть свою жену, почувствовать себя мужчиной и самоутвердиться за мой счет, хотя обещал оберегать и защищать.

Мной вчера было принято очень важное решение. И я верю, что этот суд и новое предательство накануне дня рождения Теодора символизируют начало нового периода в моей жизни», — написала Кейру.

В 2019-м выяснилось, что Кейру беременна, а ее супруг ушел из семьи. В апреле экс-баскетболистка обвинила Новосельцева в том, что футболист долго не выходил с ней на связь (Екатерина в этот момент была в положении) и параллельно переписал общую недвижимость на свою мать. После этого между бывшими возлюбленными начались судебные разбирательства.