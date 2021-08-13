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Mash: певицу МакSим сегодня выпишут из больницы

14:14
Певица МакSим. Фото Instagram
Певица МакSим. Фото Instagram

Певицу Марину Максимову (МакSим) сегодня выпишут из больницы, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, лечение артистки еще не закончено, но в ее нахождении в больнице больше нет необходимости.

Максимова была госпитализирована с тяжелейшей пневмонией в середине июня, вскоре после ее 38-го дня рождения, и введена в состояние искусственной комы. 9 августа стало известно, что певица вышла из комы.

Песня в исполнении МакSим «Знаешь ли ты» пользуется большой популярностью у болельщиков «Спартака», которые поют ее на матчах команды.

Дополнительная информация:

https://t.me/breakingmash/27163

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Иван Торопцев все материалы автора

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