Mash: певицу МакSим сегодня выпишут из больницы
14:14
Певицу Марину Максимову (МакSим) сегодня выпишут из больницы, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источника, лечение артистки еще не закончено, но в ее нахождении в больнице больше нет необходимости.
Максимова была госпитализирована с тяжелейшей пневмонией в середине июня, вскоре после ее 38-го дня рождения, и введена в состояние искусственной комы. 9 августа стало известно, что певица вышла из комы.
Песня в исполнении МакSим «Знаешь ли ты» пользуется большой популярностью у болельщиков «Спартака», которые поют ее на матчах команды.
Дополнительная информация:
Читайте также
Британцы кричали в Токио о русском допинге. А теперь могут лишиться медали из-за собственного допингера
14
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю