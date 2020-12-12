  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Общество

Ученые нашли способ нейтрализовать коронавирус за полминуты

17:07
Врачи в защитной форме. Фото ГТРК "Самара"
Врачи в защитной форме. Фото ГТРК "Самара"

Американские ученые обнаружили способ борьбы с коронавирусом, сообщает издание British Dental Journal. Были проведены лабораторные исследования, можно ли снизить темпы распространения болезни с помощью ухода за полостью рта.

Было выявлено, что зубная паста с цинком и оловом способна нейтрализовать коронавирус за две минуты на 99,99 процента. Ополаскиватель для рта с лоридом цетилпиридиния же нейтрализует вирус за полминуты.

Были проведены клинические исследования с участием 260 пациентов.

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир