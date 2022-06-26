Тренерам в Великобритании теперь грозит тюрьма за секс с несовершеннолетними воспитанниками

В Великобритании вступает в силу закон, предполагающий уголовную ответственность для тренеров в спорте и для лидеров религиозных организаций за сексуальные отношения с подопечными до 18 лет.

Ранее данный запрет касался только учителей, врачей и социальных работников. Тренеры теоретически могли по взаимному согласию становиться интимными партнерами своих учеников после того, как тем исполнялось 16 лет.

При этом большинство национальных федераций давно осуждает подобные действия (в том числе и для спортсменов старше 18 лет).

Как бы то ни было, теперь последняя лазейка в законе закрыта. «Эти изменения обеспечат безопасность детей, — заявил министр юстиции Соединенного Королевства Доминик Рааб. — Люди, которые работают с подростками, не смогут использовать свое служебное положение и доверие окружающих для того, чтобы причинить вред одной из самых уязвимых категорий населения. Взрослым непозволительно манипулировать детьми и пользоваться их неопытностью ради сексуальных отношений».