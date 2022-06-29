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Сегодня, 00:11

Вышел трейлер фильма «13 жизней» о спасении детской футбольной команды из пещеры в Таиланде

Евгений Козинов
Корреспондент
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Кадр из трейлера «Тринадцать жизней».

Prime Video презентовал трейлер фильма про юных футболистов, спасенных из затопленной пещеры Кхао Ланг в Таиланде. Картина получила название «Тринадцать жизней».

23 июня 2018 года 12 детей и их тренер пропали без вести. Их обнаружили спустя десять дней. Они были заблокированы в частично затопленной пещере. Спасательная операция длилась 17 дней.

Релиз картины запланирован на 29 июля. Спустя неделю фильм появится на стримнговом сервисе Prime Video.

Игроки тайской футбольной команды &quot;Вепрь&quot; в больнице после спасения из пещеры. Детей спасли. Теперь на истории футбольной команды будут делать деньги
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