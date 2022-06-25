Голкипер «Динамо» пошутил над певцом Егором Кридом. Он размазал торт ему по лицу

25 июня «Динамо» в товарищеском матче обыграло команду блогеров «Амкал» (5:0).

На этой встрече также присутствовал популярный певец Егор Крид, который выступал на разогреве перед началом игры.

Отметим, что в этот день Крид праздновал день рождения. После матча на поле выкатили торт для именника. Когда он задул свечи, то голкипер «Динамо» Игорь Лещук взял кусок торта и размазал его по лицу певца.

Это действие было встречено дружным смехом.