Голкипер «Динамо» пошутил над певцом Егором Кридом. Он размазал торт ему по лицу
Голкипер «Динамо» пошутил над певцом Егором Кридом
25 июня «Динамо» в товарищеском матче обыграло команду блогеров «Амкал» (5:0).
На этой встрече также присутствовал популярный певец Егор Крид, который выступал на разогреве перед началом игры.
Отметим, что в этот день Крид праздновал день рождения. После матча на поле выкатили торт для именника. Когда он задул свечи, то голкипер «Динамо» Игорь Лещук взял кусок торта и размазал его по лицу певца.
Это действие было встречено дружным смехом.
Новости