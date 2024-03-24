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24 марта, 15:45

Мостовой оценил решение Соболева пожертвовать 500 тысяч рублей пострадавшим при теракте в Подмосковье

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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на информацию о том, что форвард «Спартака» Александр Соболев перевел 500 тысяч рублей пострадавшим и родственникам погибших при теракте в Подмосковье.

«Стоит ли это афишировать? Это на усмотрение человека. Я знаю многих, кто не афиширует, и знаю также тех, кто афиширует. Здесь однозначного ответа нет. Это личное дело каждого, не стоит придавать какого-то значения. Захотел – пожертвовал»,  приводит слова Мостового Metaratings.ru.

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 133 человека, число пострадавших по информации Минздрава РФ — 147 человек.

24 марта объявлено днем общенационального траура.

Источник: Metaratings.ru
Александр Мостовой
Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
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