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14 февраля, 07:11

Свиридов: «Для меня Белоруссия и Россия — это одна страна»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Чемпион Европы по баскетболу и известный актер Андрей Свиридов рассказал, как снимался в клипе Робби Уильямса.

«Робби Уильямс гремел на весь мир. Перед пробами в его клип мне ничего не объяснили, попросили прочитать какой-то текст, а потом перезвонили и попросили в 7 утра быть на студии. Костюм я увидел потом: клоунские ботинки огромные, бусы, юбка, хотели налысо побрить... Я был чудо чудное. А Робби был Робби, он был легендой и ею остается.

Мы заговорили, он спросил про мой рост, откуда я родом. Долго было объяснять американцу, что я из Белоруссии, и я сказал, что из России, тем более что для меня это одна страна. И еще сказал ему, что я играл в баскетбол, был чемпионом Европы в 1994 году. А Робби ответил: «Врешь, тогда белорусы выиграли!» И я подумал: «Офигеть, нам есть о чем поговорить», — цитирует «Газета.Ru» Свиридова.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/02/13/22326247.shtml?updated
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