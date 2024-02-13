Толстой: «Россия должна определяться с членством в МОК и ВАДА»

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что России следует определиться с необходимостью членства в некоторых международных организациях.

В субботу, 10 февраля, министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что российская сторона согласовала с ВАДА выплату взноса за 2023 год.

«Нам как парламенту необходимо с этим определяться: с членством не только в ОБСЕ, но и с членством в ВОЗ, МОК, ВАДА и других «прекрасных» организациях, куда Россия до сих пор платит членские взносы», — приводит РИА Новости слова Толстого.

В конце февраля 2022 года МОК из-за ситуации на Украине рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях в качестве защитных мер.

Спортсмены из России и Белоруссии смогут выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже только в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда жестких критериев.