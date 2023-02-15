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Сегодня, 19:31

Журова: «Для Овечкина смерть отца — это тяжелая утрата. Теперь он глава семьи, поддержка маме»

Алина Савинова
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Депутат Госдумы Светлана Журова выразила соболезнования российскому нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину в связи со смертью его отца.

«В такой ситуации можно только посочувствовать. Выражаю свои соболезнования. Всегда, когда кто-то уходит, это горе. Для Саши это тяжелая утрата. Теперь он глава семьи, поддержка маме. Овечкин — капитан, и он справится. У него замечательные родители, которые воспитали настоящего мужика и спортсмена», — цитирует Журову «РБ Спорт».

Сегодня, 15 февраля, Александр Овечкин объявил о смерти своего отца. 10 января 71-летний Овечкин-старший был госпитализирован с обострением хронической болезни — расслаивающей аневризмы.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/deputat-zhurova-dlya-ovechkina-smert-ottsa-tyazhelaya-utrata-teper-on-glava-sem-i/
Александр Овечкин
Светлана Журова
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