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Сегодня, 19:50

Тихонов: «Для Овечкина смерть отца — это большой удар, но я не сомневаюсь, что он продолжит играть»

Алина Савинова
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал новость о смерти отца нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«С Михаилом Овечкиным я был знаком. Он был помоложе меня, рановато ушел. Родил такого сына — я уверен, что талантами не становятся, а рождаются. Тренируются миллионы, а такими спортсменами становятся единицы. Саша — это Пушкин хоккея. Для него смерть отца — это большой удар, но я не сомневаюсь, что он продолжит играть. За отца Саша добавит несколько десятков шайб. Он боец, все будет нормально», — приводит «РБ Спорт» слова Тихонова.

Сегодня, 15 февраля, Александр Овечкин объявил о смерти своего отца. 10 января 71-летний Овечкин-старший был госпитализирован с обострением хронической болезни — расслаивающей аневризмы.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tihonov-dlya-ovechkina-smert-ottsa-e-to-bol-shoj-udar-no-on-prodolzhit-igrat/
Александр Овечкин
Александр Тихонов
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