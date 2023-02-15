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Сегодня, 10:29

Источник: у отца Александра Овечкина выявлено тяжелое заболевание

Виталий Косик
Корреспондент
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Александр Овечкин со своим отцом Михаилом.
Фото Соцсети

У Михаила Овечкина, отца нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, врачи выявили тяжелое заболевание, сообщает Telegram-канал 112.

10 января 71-летний Овечкин-старший был госпитализирован с обострением хронической болезни — расслаивающей аневризмы. По ходу обследования врачи выявили у отца спортсмена злокачественное новообразование и перевели его в профильную больницу.

14 февраля стало известно, что Александр Овечкин временно покинул расположение «Вашингтона» по семейным обстоятельствам, связанным с ухудшением здоровья близкого человека.

В текущем сезоне 37-летний россиянин набрал 54 (32+22) очка в 54 матчах в составе «Вашингтона».

Овечкин с 812 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ. 37-летний россиянин отстает от лидирующего канадца Уэйна Гретцки на 82 гола.

Источник: https://t.me/ENews112/12816
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Столичный дивизион И В П О
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2 Нью-Джерси 53 35 18 75
3 Рейнджерс 53 31 22 70
4 Питтсбург 53 27 26 63
5 Вашингтон 56 28 28 62
6 Айлендерс 57 27 30 61
7 Филадельфия 55 22 33 54
8 Коламбус 54 16 38 36
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 53 40 13 85
2 Тампа-Бэй 53 35 18 72
3 Торонто 54 32 22 72
4 Флорида 57 27 30 60
5 Баффало 52 26 26 56
6 Детройт 52 24 28 56
7 Оттава 53 26 27 55
8 Монреаль 54 23 31 50
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 55 30 25 71
2 Виннипег 54 34 20 69
3 Колорадо 52 28 24 61
4 Миннесота 53 28 25 61
5 Нэшвилл 51 25 26 56
6 Сент-Луис 53 25 28 53
7 Аризона 54 18 36 44
8 Чикаго 52 16 36 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 54 32 22 68
2 Лос-Анджелес 55 30 25 67
3 Сиэтл 54 30 24 66
4 Эдмонтон 54 30 24 65
5 Калгари 54 25 29 61
6 Ванкувер 54 21 33 46
7 Сан-Хосе 55 17 38 45
8 Анахайм 54 17 37 40
Результаты / календарь
31.01
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20.02
15.02 03:00
Вашингтон – Каролина
 2 : 3
15.02 03:00
Коламбус – Нью-Джерси
 2 : 3
15.02 03:00
Монреаль – Чикаго
 4 : 0
15.02 03:30
Айлендерс – Оттава
 2 : 3 Б
15.02 04:00
Виннипег – Сиэтл
 3 : 2 Б
15.02 04:00
Сент-Луис – Флорида
 6 : 2
15.02 04:30
Даллас – Бостон
 2 : 3 ОТ
15.02 05:00
Колорадо – Тампа-Бэй
 3 : 4 Б
15.02 06:30
Сан-Хосе – Питтсбург
 1 : 3
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 54 97
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 52 79
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Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 53 78
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 54 42
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 53 39
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

52 35
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 34 1.90
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

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Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

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