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Общество

9 февраля, 17:45

Бен Аффлек становится Би Ло, а семейство Бекхэмов продвигает доставку еды: лучшие рекламные ролики Супербоула

Бен Аффлек снялся в рекламе Dunkin Donuts для Супербоула
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Кадр из рекламы Pringles с Беном Аффлеком.

Ежегодно Супербоул смотрят миллионы людей, мировые бренды готовы заплатить любые деньги, чтобы попасть в эфир во время финального матча НФЛ. Компании придумывают креативные и оригинальные ролики с участием главных звезд шоу-бизнеса и Голливуда. Собрали самые интересные ролики 2024 года.

Бен Аффлек

Американская сеть кофеен с пончиками Dunkin Donuts сняла в своем ролике голливудского актера Бена Аффлека. Звезда фильма «Лига справедливости» решил пойти по стопам своей жены Дженнифер Лопес и выпустить трек под псевдонимом Би Ло. Певица отказывается ему в этом оказывать помощь, зато артисту помогает Dunkin Donuts.

Крис Пратт

Символ с упаковки чипсов Pringles — усатый мужчина стал полноценным персонажем. В него перевоплотился актер Крис Пратт. В ролике Мистер П. становится главным героем социальных сетей.

Дэвид и Виктория Бекхэм

Онлайн-платформе заказа и доставки еды Uber Eats, видимо, настолько понравился вирусный ролик с Дэвидом и Викторией Бекхэм из документального фильма «Бекхэм» про Роллс-Ройс, что они решили сделать отсылку к нему.

Джейсон Момоа, Зак Брафф и Дональд Фэйсон

T-Mobile для рекламы своего 5g заставили актеров Джейсона Момоа, Зака Браффа и Дональда Фэйсона перепеть саундтрек фильма «Танец-вспышка» Айрин Кары «What a Feeling» («Что за чувство»).

Супербоул
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