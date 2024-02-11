В Дагестане полиция разыскивает пропавшую спортсменку из Северной Осетии

Сотрудники полиции ищут 22-летнюю жительницу Северной Осетии, которая пропала в Каспийске (Дагестан) после неудачного выступления на турнире по тайскому боксу.

«В дежурную часть полиции поступило сообщение от 43-летней жительницы Осетии о том, что ее дочь, Цомартова Анна Николаевна, студентка ростовского юридического вуза, накануне вечером в Каспийске вышла из Дворца спорта им. А. Алиева и не вернулась. Местонахождение ее неизвестно», — заявили ТАСС в пресс-службе МВД Дагестана.

Сообщается, что Анна сильно расстроилась из-за поражения на турнире по тайскому боксу и ушла в неизвестном направлении, оставив телефон дома.

По информации МВД Дагестана девушку последний раз видели в 18.37 по московскому времени на берегу Каспийского моря.

«Была одета в черный спортивный костюм с капюшоном и белые кроссовки. Всех, владеющих какой-либо информацией о возможном местонахождении пропавшей девушки, просьба сообщить по телефонам: 99-47-12, 8-903-429-12-60», — заявили в пресс-службе МВД.

Telegram-канал Baza сообщает, что Анна Цомартова впервые за 10 лет проиграла на соревнованиях. По словам родных, ранее она никогда не исчезала и всегда была на связи с родственниками.