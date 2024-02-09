Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Акинфеев. 20-й сезон
Главная
Общество

9 февраля, 14:35

В Санкт-Петербурге закрыли стрелковый клуб после смерти главы федерации карате

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Стрелковый клуб «Невский», где нашли тело президента спортивной федерации карате Санкт-Петербурга и тренера по стрельбе Виталия Конева, временно не работает.

«СК «Невский» по техническим причинам не работает до понедельника включительно. В связи с сильными заморозками стендовая стрельба также не работает с 9 по 12 февраля включительно», — сказано в Telegram-канале клуба.

Виталий Конев. Президента федерации карате нашли мертвым на полигоне. При вскрытии в голове обнаружили пулю

В пятницу, 9 февраля, СУ СК РФ по Ленинградской области сообщил, что тело Конева было обнаружено на территории полигона «Невский» около мишеней для стрельбы с пулевым ранением головы. Отмечалось, что там мужчина подрабатывал инструктором по стрельбе. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

57-летний Конев являлся мастером спорта по карате и мастером спорта международного класса по практической стрельбе. Он неоднократно становился чемпионом России и бронзовым призером чемпионата мира по практической стрельбе.

1
0
Читайте также
«Интер» обыграл «Рому» и увеличил шансы на чемпионство в серии А
Пловец Магнуссен готов принять участие в «Допинговых играх»
Власти Польши обвинили Трампа в переходе границ после слов о НАТО и России
Захарова высмеяла Шольца после его заявления об интервью Путина
Отец Сырского рассказал о реакции на назначение сына новым главкомом ВСУ
Польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Севилья» — «Атлетико»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Ак Барс» проигрывает в Зеленом дерби
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
ЮАР — ДР Конго: видеообзор, матч за 3-е место Кубка Африки
«Реал» — «Жирона»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Осасуна»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
Морозов остается президентом КХЛ на следующие четыре года
«Чикаго» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Разборки после травмы Толчинского и слов Ротенберга
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Кот-д`Ивуар — ДР Конго: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
Нигерия — ЮАР: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
Ротенберг в ярости после 5:9 и что с Кузнецовым
Ротенберг против Кравца: травма Толчинского
«Бостон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов попал в программу помощи игрокам НХЛ вслед за Ничушкиным
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону: смотреть видеозапись онлайн

Бен Аффлек становится Би Ло, а семейство Бекхэмов продвигает доставку еды: лучшие рекламные ролики Супербоула
Новости
RSS RSS
Все новости