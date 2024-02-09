В Санкт-Петербурге закрыли стрелковый клуб после смерти главы федерации карате

Стрелковый клуб «Невский», где нашли тело президента спортивной федерации карате Санкт-Петербурга и тренера по стрельбе Виталия Конева, временно не работает.

«СК «Невский» по техническим причинам не работает до понедельника включительно. В связи с сильными заморозками стендовая стрельба также не работает с 9 по 12 февраля включительно», — сказано в Telegram-канале клуба.

В пятницу, 9 февраля, СУ СК РФ по Ленинградской области сообщил, что тело Конева было обнаружено на территории полигона «Невский» около мишеней для стрельбы с пулевым ранением головы. Отмечалось, что там мужчина подрабатывал инструктором по стрельбе. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

57-летний Конев являлся мастером спорта по карате и мастером спорта международного класса по практической стрельбе. Он неоднократно становился чемпионом России и бронзовым призером чемпионата мира по практической стрельбе.