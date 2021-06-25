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Собянин подписал указ о переводе с 28 июня на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников московских компаний

15:25
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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, обязывающий работодателей перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников с 28 июня.

«Установить, что с 28 июня 2021 г. возобновляется обязанность работодателей, осуществляющих деятельность на территории города Москвы, перевести работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам на дистанционный режим работы», — говорится в указе.

Также на удаленку должны уйти все работники старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями. В том же указе продлевается запрет на работу заведений общепита, ночных клубов, баров, дискотек и караоке по ночам — с 23:00 до 6:00.

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