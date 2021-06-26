Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

В России выявили более 21 тысячи новых случаев коронавируса впервые с 24 января

11:23
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
Теги:

За последние сутки в России выявлено 21 665 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 14,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 619 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 347 человек.

Последний раз в России за сутки выявляли более 21 тысячи новых случаев коронавируса 24 января (21 127).

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (8 457), Московской области (2 504), Санкт-Петербурге (1 247), Нижегородской области (327) и Республике Бурятия (293).

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

«Результаты в этот день не имеют значения». После потери мужа Москвина замеряла пульс, Бойкова плакала
19-летняя украинка зарядила 2,06 м, это близко к мировому! Выше не прыгала даже Ласицкене
Российский чемпион мира по пляжке с 12 м сбил бутылку на голове спецкора «СЭ»!
Джиган обнародовал гонорары за бой с Емельяненко

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное