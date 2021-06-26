В России выявили более 21 тысячи новых случаев коронавируса впервые с 24 января

За последние сутки в России выявлено 21 665 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 14,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 619 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 347 человек.

Последний раз в России за сутки выявляли более 21 тысячи новых случаев коронавируса 24 января (21 127).

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (8 457), Московской области (2 504), Санкт-Петербурге (1 247), Нижегородской области (327) и Республике Бурятия (293).