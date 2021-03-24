Известный музыкальный продюсер Яна Рудковская прокомментировала позиции бойца ММА Александра Шлеменко и экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, которые выступили за регулирование деятельности популярного рэпера Моргенштерна.

«Очень много мата не только у Моргенштерна, он, что, один козел отпущения? Много артистов, кто выпускает треки с нецензурной лексикой. Понятно, что они расходятся, но они выпускаются на официальных площадках, поэтому вопрос не только к Моргенштерну. Он может петь, что хочет! Я тут согласна с Ириной Константиновной Родниной. Но вопрос к тем, кто это транслирует. Это почти все музыкальные площадки, где мы можем услышать не только обычные трэки, но и музыку с матом, а также призывом: «Давайте покурим травку!» А это уже пропаганда наркотиков.

Еще раз, это присутствует не только у Моргенштерна. А у каждого второго рэпера. Не надо его делать козлом отпущения. На мой взгляд, такая музыка может быть, если она кому-то нравится. Но те артисты, с которыми я работаю, это и Дима Билан, и «Градусы», и Юлианна Караулова никогда не поют трэки с матом. Это наша позиция.

И мы не можем критиковать тех, кто это делает. Но слушать моему 8-летнему ребенку трэки, которые звучат из каждого утюга с матом, — неправильно! Дети сейчас и на YouTube заходят, и в TikTok. Поэтому руководство музыкальных платформ и социальных сетей должны обратить внимание на это, а также запикивать или не брать трэки с матом. Их слушают дети. И в этом вопросе я согласна с Хабибом. В 18 лет каждый может слушать, что ему интересно и хочется! Тут уже ничего не запретишь. Но должна быть какая -то управляющая структура, которая будет контролировать работу музыкальных платформ. Когда каждый может послушать трэки с матом, это точно неправильно!

А само творчество Моргенштерна можно любить или не любить. Мне тоже его многие трэки нравятся, и что здесь такого? Но еще раз, я против, чтобы песни с матом звучали на всех музыкальных платформах. А так Алишер — прекрасный шоумен. И если мы его будем запрещать, то его будут слушать еще больше. Но контролировать подачу музыкального продукта с матом должны определенные органы. И чем они быстрее появятся — тем лучше. Есть тебе 18 лет — сканируешь штрихкод или вводишь логин на определенной площадке, да и слушаешь, что тебе нравится. А до 18 лет нужно контролировать песни, где призывают курить, пить и ругаться матом! Тут я с Хабибом абсолютно согласна", — сказала Рудковская «СЭ».

24 марта российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что нужно создать специальный орган, чтобы «чистить всю эту грязь с экранов», комментируя высказывание Шлеменко о Моргенштерне. Ранее популярный певец стал лицом рекламной кампании одного из банков. После выхода рекламы с участием Моргенштерна ряд спортсменов раскритиковали действия рэпера.

(Владислав Флегонтов)