Хабиб поддержал Шлеменко в конфликте с Моргенштерном

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал негативную реакцию бойца Александра Шлеменко на рэпера Моргенштерна.

«Саша, все правильно. На самом деле ценности поменялись, и самое страшное в этом — дети. Детей чужих не бывает. Очень надеюсь, что появится у нас в стране какой-нибудь дисциплинарный орган, который будет курировать и чистить эту всю грязь с экранов», — написал в сторис своего Instagram Нурмагомедов, отвечая на пост Шлеменко, в котором тот раскритиковал Моргенштерна и назвал его «чертом».

Сторис Хабиба Нурмагомедова. Фото Instagram

Ранее Моргенштерн стал лицом рекламной кампании одного из банков. Депутат и член Общественной палаты, известный дзюдоист и призер Олимпийских игр Дмитрий Носов возмутился решением одного из банков нанять на должность директора по работе с молодежью российского рэпера Моргенштерна. Бывший боец UFC Дмитрий Смоляков уничтожил свою карту «Альфа-Банка», после того, как исполнитель стал амбассадором банка.