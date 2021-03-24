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«У нас демократия!» Роднина заступилась за Моргенштерна в конфликте с бойцами ММА

13:40
Ирина Роднина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ирина Роднина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы прокомментировала позицию бойца ММА Александра Шлеменко и экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, которые выступили за регулирование деятельности популярного рэпера Моргенштерна, ставшего лицом рекламной кампании «Альфа-Банка».

«У нас демократия! Что-то запрещать у нас не будут. Неправильно так ставить вопрос. И чтобы на кого-то указывать, нужно взвесить свои возможности. У нас столько негатива и смертей бойцов ММА. Вопрос можно и в другую сторону повернуть. У нас есть категория людей, которая будет слушать Моргенштерна. Он имеет право выступать, а люди имеют право высказывать свое мнение», — сказала Роднина «СЭ».

24 марта российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что нужно создать специальный орган, чтобы «чистить всю эту грязь с экранов», комментируя высказывание Шлеменко о Моргенштерне. Ранее популярный певец стал лицом рекламной кампании одного из банков. После выхода рекламы с участием Моргенштерна ряд спортсменов раскритиковали действия рэпера.

(Владислав Флегонтов)

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