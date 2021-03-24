Депутат Лебедев: «По спортивному принципу мы готовы соперничать с любой страной мира в спорте»

Депутат Госдумы Игорь Лебедев в беседе с «СЭ» прокомментировал прокомментировал ответ Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на слова Елены Вяльбе о связи прогресса норвежских лыжников с использованием терапевтических исключений.

«Думаю, по спортивному принципу наша страна готова соперничать с любой страной мира в любом спорте. Что касается допинга — не имеет значения, под каким видом принимают допинг. Значение имеет то, кого поймали, а кого нет. Вот нас в свое время поймали и развернули пропаганду. И до сих пор продолжают отстранять спортсменов, федерации, а сейчас и всю олимпийскую сборную. В Россию присылали вопрос по мельдонию, но мы ничего не сделали и не обосновали. Поэтому ничего странного в этом не вижу. Надо уметь работать с международными организациями. Вовремя и качественно защищать своих спортсменов, не кричать: «Ой, это все политика», — заявил Лебедев «СЭ».

Ранее, 24 марта, в ВАДА отреагировали на слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе по поводу терапевтических исключений. В организации напомнили, что спортсмены, подвергающиеся высоким нагрузкам, часто страдают от астмы из-за сильной вентиляции легких. А воздействие холодного воздуха может усилить это воздействие.

Кроме того, в случае неотложной медицинской помощи врачи могут прописать любое вещество, указанное в списке запрещенных веществ и методов их приема ВАДА.

(Вероника Ротенберг)