Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Общество

Сегодня, 22:55

«Бензин вырос до 180 рублей». Футболист Шляков рассказал о жизни в Румынии

Российский футболист Шляков рассказал о повышении цен на бензин в Румынии
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Бензин.
Фото AFP

Российский защитник футбольного клуба УТА Евгений Шляков рассказал о жизни в Румынии.

«Когда только начались первые санкции, я в тот день разговаривал с домашними по телефону и вдруг услышал шум под окнами, — приводит слова Шлякова Metaratings. — Была огромная пробка на заправке, бензин вырос со 115 рублей до 180. Люди несколько дней стояли в пробках за топливом, пока цена не снизилась. Но и сейчас цена далека от изначальной — примерно восемь румынских лей за литр, или около 150 рублей».

По словам защитника, он не заметил сильных отличий в цене в продуктовых магазинах.

«Все-таки в Румынии много своего производства, а вот с бензином сложности лично наблюдаю. Еще разговаривал с хозяйкой своей квартиры, она заметила, что коммунальные услуги тоже стали подниматься, хотя у них повышение цен было в январе. Люди здесь ожидают роста цен на коммуналку примерно вдвое», — рассказал он.

30-летний россиянин выступает за УТА с 2021 года. На его счету пять матчей в составе молодежной сборной России.

Источник: https://metaratings.ru/blog/futbolist-shlyakov-o-zhizni-v-rumynii/
Футбол
1
0
Читайте также
«Мы помогли ему стать мучеником». Карлсен раскритиковал ФИДЕ за дисквалификацию Карякина
«Пес» и «Киска». Как и почему Петр Ян и Стерлинг обзывают друг друга пред боем года в UFC
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Истинные чемпионы за наших ребят». В Госудуме РФ высказались о заявлении гроссмейстера Карлсена
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости