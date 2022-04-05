«Бензин вырос до 180 рублей». Футболист Шляков рассказал о жизни в Румынии

Российский защитник футбольного клуба УТА Евгений Шляков рассказал о жизни в Румынии.

«Когда только начались первые санкции, я в тот день разговаривал с домашними по телефону и вдруг услышал шум под окнами, — приводит слова Шлякова Metaratings. — Была огромная пробка на заправке, бензин вырос со 115 рублей до 180. Люди несколько дней стояли в пробках за топливом, пока цена не снизилась. Но и сейчас цена далека от изначальной — примерно восемь румынских лей за литр, или около 150 рублей».

По словам защитника, он не заметил сильных отличий в цене в продуктовых магазинах.

«Все-таки в Румынии много своего производства, а вот с бензином сложности лично наблюдаю. Еще разговаривал с хозяйкой своей квартиры, она заметила, что коммунальные услуги тоже стали подниматься, хотя у них повышение цен было в январе. Люди здесь ожидают роста цен на коммуналку примерно вдвое», — рассказал он.

30-летний россиянин выступает за УТА с 2021 года. На его счету пять матчей в составе молодежной сборной России.