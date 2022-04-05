Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Общество

Сегодня, 11:15

«Истинные чемпионы за наших ребят». В Госудуме высказались о заявлении гроссмейтера Карлсена

Роднина отреагировала на слова Карлсена в поддержку Карякина
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о заявлении Магнуса Карлсена. Ранее норвежский гроссмейстер усомнился в правильности дисквалификации Карякина.

«Молодец! Истинные чемпионы имеют четкую позицию. Они за наших ребят. А вот все остальные... Большинство спортсменов , к сожалению, молчат. А те, кто уверены в своих силах, говорят и поддерживают наших ребят. Это вызывает уважение», — сказала Роднина «СЭ».

Карякин получил шестимесячную дисквалификацию, которая вступила в силу 21 марта 2022 года. Причина — политические высказывания чемпиона мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016) в отношении событий на Украине.

Карякин пропустит свой четвертый турнир претендентов, который пройдет в Мадриде с 16 июня по 7 июля.

Позже Карякин заявил, что хочет создать альтернативную шахматную федерацию.

Ирина Роднина
2
1
Читайте также
Сербских баскетболистов и французских биатлонистов травят за поддержку России
Снова нет твердой руки. Мостовой, Федотов и Николаев объясняют, почему судьи опять убивают наш футбол
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Валуев резко высказался о предложении Польши исключить всех россиян из МОК
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости