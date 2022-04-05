«Истинные чемпионы за наших ребят». В Госудуме высказались о заявлении гроссмейтера Карлсена

Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о заявлении Магнуса Карлсена. Ранее норвежский гроссмейстер усомнился в правильности дисквалификации Карякина.

«Молодец! Истинные чемпионы имеют четкую позицию. Они за наших ребят. А вот все остальные... Большинство спортсменов , к сожалению, молчат. А те, кто уверены в своих силах, говорят и поддерживают наших ребят. Это вызывает уважение», — сказала Роднина «СЭ».

Карякин получил шестимесячную дисквалификацию, которая вступила в силу 21 марта 2022 года. Причина — политические высказывания чемпиона мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016) в отношении событий на Украине.

Карякин пропустит свой четвертый турнир претендентов, который пройдет в Мадриде с 16 июня по 7 июля.

Позже Карякин заявил, что хочет создать альтернативную шахматную федерацию.