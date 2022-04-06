Володин сообщил о смерти Владимира Жириновского

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил о том, что умер лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский.

«После тяжелой и продолжительной болезни ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий.

Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России. Лучшая оценка его деятельности — неизменная поддержка избирателей.

Для нас всех — это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нём всегда будет в наших сердцах", — написал Володин в своем Telegram-канале.

2 февраля 75-летнего Жириновского госпитализировали с диагнозом COVID-19. С того времени он находился в больнице.