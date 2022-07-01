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Сегодня, 10:05

Роспотребнадзор снял все антиковидные ограничения в России

Сергей Разин
корреспондент
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Роспотребнадзор сообщил о снятии всех антиковидных ограничений в России.

Таким образом, служба приостановила действие введенных ограничений, в том числе обязательного ношения масок и запрета на работу общепита ночью.

«В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе действие масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер. При ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

На данный момент 93 процента подтвержденных случаев болезни протекают в легкой форме в виде ОРЗ или бессимптомно.

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