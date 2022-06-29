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Сегодня, 19:44

«Нам сейчас хорошо». Малафеевы передумали разводиться

Малафеевы не будут разводиться
Читать «СЭ» в
Екатерина и Вячеслав Малафеевы.
Фото соцсети Екатерины Малафеевой

Жена бывшего вратаря сборной России и «Зенита» Вячеслава Малафеева Екатерина Малафеева сообщила, что они с супругом не будут разводиться.

«Мы трансформировались и отношения наши тоже. Вместе сейчас нам хорошо», — написала Малафеева в соцсетях.

В октябре прошлого года Екатерина сообщила, что они разъехались и взяли паузу в отношениях после десяти лет брака. Был слух, что на проекте «Звезды в Африке» Слава закрутил роман с бывшей женой рэпера Гуфа Айзой.

Спустя месяц Вячеслав заявил, что подал на развод.

В мае Малафеева вернулась домой, объяснив это тем, что они с супругом изменились и позврослели.

Вячеслав и Екатерина Малафеевы находятся в браке с 2012 года. Пара воспитывает троих детей.

Вячеслав Малафеев
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